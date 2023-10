Rauhenebrach

17:01 Uhr

Nach Feier im Sportheim in Rauhenebrach: 40-Jähriger tot aus Bach geborgen

Polizei und Feuerwehr am Einsatzort nahe des Sportheims in Prölsdorf (Lkr. Haßberge).

Plus Nach einer Feier in Rauhenebrach im Landkreis Haßberge kam ein 40-Jähriger nicht nach Hause. Am Samstag wurde er tot aus einem nahen Bach geborgen.

Von Bearbeitet von Claudia Kneifel Bearbeitet von Silke Albrecht

Am Samstagmittag wurde ein 40-Jähriger Mann tot aus dem Fluss "Rauhe Ebrach" geborgen. Laut Auskunft des Polizeipräsidiums Unterfranken war der Mann auf einem Oktoberfest im Sportheim in Prölsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rauhenebrach im Landkreis Haßberge gewesen. Der 40-Jährige war nach der Feier nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Morgen wurde der Mann bei der Polizei als vermisst gemeldet, so Polizeisprecher Maximilian Basser.

Am Samstagmittag wurde der Mann dann nur etwa 50 Meter neben dem Sportheim aus der Rauhe Ebrach geborgen. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

