Lülsfeld/Schweinfurt

17:45 Uhr

Nach Festnahme von "Go&Change"-Guru: Polizei sucht nach einem Kind, das im ehemaligen Kloster in Lülsfeld lebte

Plus Der Anführer von "Go&Change" ist wegen mutmaßlicher Vergewaltigung weiter in Untersuchungshaft. Unklar scheint derzeit, wo sich die Kinder der Gemeinschaft aufhalten.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske

Nach der Festnahme des Kopfes der Gemeinschaft "Go&Change" in der vergangenen Woche sucht die Polizei nach einem Kind, das in dem früheren Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) wohnt. Das erklärte Andy Laacke, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, am Montag gegenüber der Redaktion. Das zuständige Jugendamt in Schweinfurt habe das Kind in Obhut nehmen wollen, allerdings sei dessen aktueller Aufenthaltsort "bislang unbekannt", so Laacke.

Seit einem Einsatz an Christi Himmelfahrt sitzt der 41-jährige Anführer von "Go&Change", der innerhalb der umstrittenen Gemeinschaft den Status eines Gurus genießen soll, wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Zuvor war eine junge Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hatte angegeben, vergewaltigt worden zu sein.

