Fliegerbombe in Schweinfurt: Evakuierungszone rund um Hauptbahnhof muss erweitert werden

Am späten Freitagabend wurde in der Schweinfurter Ernst-Sachs-Straße eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Diese wird aktuell auf die Entschärfung vorbereitet.

Großalarm in Schweinfurt: Am späten Abend des 28. April wurde auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Ernst-Sachs-Straße eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Vor kurzem teilte die Stadt mit: Der Kreis für die Evakuierung muss erweitert werden. Der Verkehr in Schweinfurt ist stark beeinträchtigt, der Hauptbahnhof nicht mehr erreichbar. Die Entschärfung beginnt am Samstag, 29. April, ab 15 Uhr.

Der Führungsstab der Polizei und die Feuerwehr Schweinfurt waren sich einig, dass die Bombe am heutigen Tag entschärft werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Derzeit läuft die Evakuierung, in der Stadt gibt es rund um den Hauptbahnhof und die Ernst-Sachs-Straße ein großes Polizeiaufgebot.

Bombe muss entschärft werden

Nach der Information über den Bombenfunde forderte die Polizeiinspektion Schweinfurt umgehend ein Bombenentschärfungsteam an. Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Bombe begutachtet und entschieden, dass sie entschärft werden muss.

Wie die Stadt Schweinfurt in ihrer Pressemeldung mitteilt, ist es zur Sicherung der Bevölkerung erforderlich, dass der Bereich in einem Radius von jetzt 500 Metern um den Bombenfundort herum evakuiert wird. Die hierfür erforderlichen Straßensperrungen begannen um 11.30 Uhr, die Evakuierung der Bevölkerung begann um 12 Uhr. In der Stadt waren auch Hubschrauber der Polizei zu sehen, auch auf sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht schnell.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé ist im Krisenzentrum vor Ort. Er schätzt auf Nachfrage, dass zwischen 1000 und 1500 Bürgerinnen und Bürgern betroffen sind von der Evakuierung. Die Stadt hat einen Aufenthaltsraum in der Georg-Wichtermann-Halle eingerichtet, der denjenigen zur Verfügung steht, die nicht anderweitig unterkommen. Für die zu evakuierende Bevölkerung wird ein Busshuttle eingerichtet. Das Rote Kreuz kümmert sich vor Ort um die Menschen.

Bürgertelefon für die Menschen, die von der Evakuierung betroffen sind

Außerdem gibt es für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter (09721) 510 erreichbar ist.

"Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren und die im Sperrgebiet wohnende Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu verlassen und etwaigen Anordnungen der Polizei Folge zu leisten", heißt es in der Mitteilung.

Hauptbahnhof Schweinfurt ist derzeit gesperrt

Der Hauptbahnhof Schweinfurt ist laut Meldung der Stadt seit der Sperrung nicht mehr zu erreichen. Ankommende Züge können bis gegen 14.30 Uhr noch verlassen werden. Ein Zustieg ist jedoch nicht möglich. "Ab 14.30 Uhr greift auch eine Sperrung des Bahnverkehrs", heißt es von Seite der Stadt.

Die Stadt Schweinfurt als zuständige Sicherheitsbehörde hat einen Koordinierungsstab eingerichtet, der die notwendigen Vorbereitungs- und Evakuierungsmaßnahmen in Abstimmung mit Polizei, Integrierter Leitstelle, Deutsche Bahn und den beiden betroffenen Industriebetrieben ZF und SKF trifft.

Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren und die im Sperrgebiet wohnende Bevölkerung wird gebeten, den Bereich ab 12 Uhr zu verlassen und etwaigen Anordnungen der Polizei Folge zu leisten. Die Stadt Schweinfurt richtet einen Aufenthaltsraum ein, der denjenigen zur Verfügung steht, die nicht anderweitig unterkommen.

Diese Straßen sind von der Evakuierung in Schweinfurt betroffen

Ernst-Sachs-Straße zwischen Einmündung Obere Weiden und Kreuzung Hahnenhügelbrücke

zwischen Obere Weiden und Kreuzung Hahnenhügelbrücke Hauptbahnhofstraße zwischen Wirsingstraße und Einfahrt Parkplatz Kaufland

zwischen Wirsingstraße und Einfahrt Parkplatz Gustav-Heusinger-Straße zwischen Einmündung Friedrich-Ruß-Straße und Hauptbahnhofstraße

zwischen und Stresemannstraße zwischen Georg-Gademann-Straße und Hauptbahnhofstraße

zwischen und Wirsingstraße zwischen Einmündung Georg-Gademann-Straße und Hauptbahnhofstraße

und Kreuzstraße

Obere Weiden

Dieser Artikel wird mit Vorliegen neuer Informationen weiter aktualisiert. Im Liveblog auf mainpost.de finden Sie zudem weitere aktuelle Informationen.