18.10.2023

Nach Gerüchten: Inhaber der Metzgerei Dotzel in Würzburg dementiert mögliche Schließung

Plus Ab dem 30. Oktober stellt die Würzburger Metzgerei Dotzel den regulären Verkauf ihrer Wurst- und Fleischwaren ein - schließen wird sie jedoch nicht. Was das nun für die Kundschaft bedeutet.

Die letzte richtige Metzgerei in der Würzburger Innenstadt schließt nicht - Gerüchte darüber kursieren gerade in Würzburg. Auch weiterhin werde es Fleisch- und Wurstwaren bei der Metzgerei Dotzel am Barbarossaplatz zu kaufen geben, das teilt Metzgermeister Christian Dotzel auf Anfrage der Redaktion mit. Der Verkauf findet ab dem 30. Oktober allerdings in veränderter Form statt, da die Ware nicht mehr regulär im Laden erhältlich sein werde. Kundinnen und Kunden können stattdessen vorbestellen, so Dotzel. Die bestellten Produkte können dann am nächsten Tag abgeholt werden.

Der veränderte Wurst- und Fleischverkauf ist laut Dotzel nicht die einzige Neuerung in der Metzgerei, denn zusätzlich werde das Sortiment im Essbereich erweitert. Mittags werde es verschiedene warme Speisen geben, auch vegetarische Gerichte werden verkauft. Und noch etwas ist neu: Die Metzgerei bietet nun auch ein Frühstück an.

