Würzburg

27.06.2023

Nach Gewaltaufruf auf offener CSD-Bühne: Polizei leitet Verfahren ein und Mann mit Hundemaske entschuldigt sich

Beim diesjährigen Christopher Street Day in Würzburg kam es bei den Feierlichkeiten auf der Bühne zu einem Eklat.

Plus Beim CSD in Würzburg rief ein Mann mit Hundemaske das Publikum zur Gewalttat gegen die AfD auf. Die Kriminalpolizei leitete ein Verfahren ein. Das sagt der Masken-Mann.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Am vergangenen Samstag kam es beim Christopher Street Day (CSD) in Würzburg zu einem Eklat auf der Bühne. Nach dem Demonstrationsmarsch durch die Würzburger Innenstadt versammelten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur anschließenden Party mit Bühnenprogramm an den Zellerauer Mainwiesen. Dabei kam es bei einem Redebeitrag aus dem Publikum zu einem Gewaltaufruf gegen die für den darauffolgenden Sonntag geplante AfD-Kundgebung.

In einem Video, welches bei der Veranstaltung aufgenommen und anschließend bei Twitter geteilt wurde, ist zu sehen, wie eine Person mit Hundemaske dem Publikum entgegenruft: "Morgen, 13 Uhr, der AfD in den Arsch treten – mit Fuß, Hand, Kopf." Im weiteren Verlauf des Videos ist außerdem zu hören, wie die Person das Publikum auffordert: "Schraubt die Box ab, nehmt sie mit und schmeißt sie den AfD'lern ins Gesicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen