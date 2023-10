Lohr

20.10.2023

Nach gewaltsamem Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Die Tatwaffe gibt weiter Rätsel auf

Am Tag nach der Tat durchsuchten Einsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts den Tatort nahe des Nägelsee-Schulzentrums in Lohr nach Patronen-Hülsen. Die Tatwaffe ist mittlerweile gefunden worden, gibt aber weiter Rätsel auf.

Plus Während sich die Ermittler sicher sind, dass die Pistole eines 66-Jährigen die Tatwaffe ist, bleiben mehrere Fragen offen. Dennoch will die Staatsanwaltschft bald Anklage erheben.

Es sind vor allem zwei Fragen, die Ermittler und Öffentlichkeit nach dem Tod eines 14-Jährigen auf einem Schulgelände in Lohr (Lkr. Main-Spessart) umtreiben: Warum hat der gleichaltrige Tatverdächtige seinen Freund getötet? Und: Wie kam der mutmaßliche Täter an die Waffe, eine Neun-Millimeter-Pistole vom Typ Ceska CZ 75?

Während der 14-Jährige, der seit der Tat am 8. September in Untersuchungshaft sitzt, zu einem möglichen Motiv schweigt, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft auch in Sachen Tatwaffe seit Kurzem unter erschwerten Bedingungen. Denn vergangene Woche wurde bekannt, dass der 66-jährige Eigentümer der Waffe gestorben ist - noch bevor er vernommen werden konnte.

