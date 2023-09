Lohr/Würzburg

16:57 Uhr

Nach gewaltsamem Tod eines Jugendlichen in Lohr: Wie spreche ich mit Kindern über den Fall und wo gibt es Hilfe?

In Lohr wurde ein 14-Jähriger wohl von einem Gleichaltrigen getötet. Wie konnte so etwas passieren? Eine Frage, die auch Kinder ihren Eltern stellen.

Plus Ein 14-Jähriger tötet einen Gleichaltrigen. Viele Jugendliche beschäftigt der Fall. Wie spricht man als Elternteil mit Kindern über so eine Tat? Was sollte man dabei beachten?

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr (Lkr. Main Spessart) sind Entsetzen und Trauer in der 15.000-Einwohner-Stadt groß. Die Polizei geht davon aus, dass ein gleichaltriger Mitschüler den Jugendlichen getötet hat. Der Platz des getöteten Schülers wird zum Schulstart an diesem Dienstag leer bleiben. Wie können Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten? Sollten sie das überhaupt thematisieren?

"Nicht darüber zu sprechen ist nicht die Lösung", sagt Prof. Marcel Romanos, Leiter der Würzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie. Am ersten Schultag werden es wirklich alle Schülerinnen und Schüler erfahren. Das Tötungsdelikt wird auch das Thema in der Schule sein. Wichtig sei zu betonen, dass derartige Verbrechen unter Kindern äußerst selten sind, rät Romanos.

