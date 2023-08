Gochsheim

17:01 Uhr

Nach harscher Kritik des DGB: Jetzt meldet sich Edeka Vorstandschef Sebastian Kohrmann zu Wort

Wehrt sich gegen die Kritik der Gewerkschaft im laufenden Tarifstreit: Sebastian Kohrmann, Vorstandssprecher von Edeka Nordbayern in Rottendorf.

Plus Seit Wochen wird das Edeka-Zentrallager in Gochsheim bestreikt, kritisieren die Gewerkschaften das Unternehmen. Warum Edeka bereits mehr zahlt.

Von Oliver Schikora

Der Streik im Edeka-Zentrallager in Gochsheim wurde bis zum Wochenende verlängert. Seit Wochen fehlen Waren in den Edeka-Märkten in der Region. Kürzlich kritisierte DGB-Bayernchef Bernhard Stiedl Edeka deutlich. Dagegen wehrt sich nun Vorstandssprecher Sebastian Kohrmann im exklusiven Gespräch mit dieser Redaktion.

Bernhard Stiedl

Edeka

Sebastian Kohrmann: Alleine diese Formulierung zeigt, wie aufgeheizt diese Debatte inzwischen geführt wird. Zu einer echten Verhandlung gehören immer zwei Seiten. Leider stellt Verdi seit April unverändert die gleiche Tarifforderung und es kam bislang noch zu keiner Annäherung. Fakt ist, dass wir den tariflichen Frieden als Edeka Nordbayern leider nicht selbst in der Hand haben. Hierfür braucht es den Flächentarifabschluss des Arbeitgeberverbands mit Verdi. Wir haben in der Tarifkommission des Arbeitgeberverbands nur eine von rund 15 Stimmen und forcieren mit unserer Stimme schon lange eine zweistellige Tariferhöhung für 2023/24.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen