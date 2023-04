Würzburg

25.04.2023

Nach Hundebiss am Heuchelhof in Würzburg am Wochenende: PETA fordert Pflicht zum Hundeführerschein in ganz Bayern

Symbolbild: PETA will nach Bissattacke in Würzburg den Hundeführerschein in Bayern. Besitzerinnen und Besitzer sollten ihr Tier richtig erziehen, damit dieses nicht zur Gefahr für andere wird.

Plus Nachdem eine französische Bulldogge am Freitag zwei Frauen in Würzburg gebissen hatte, fordert PETA nun einen Hundeführerschein in Bayern. Das müssen Sie dazu wissen.

Von Gina Thiel

Jetzt schaltet sich PETA ein! Die Tierschutzorganisation ist dafür bekannt, mit ihren Forderungen immer wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen. So hatten sie unter anderem den katholischen Bischöfen Fischmord an Karfreitag vorgeworfen oder einen Mann aus den Haßbergen angeklagt, der seine Hunde für die Fuchsjagd trainierte.

Nun zog ein Fall aus Würzburg die Aufmerksamkeit von PETA auf sich. Wie diese Redaktion berichtete, lief am Freitagnachmittag eine nicht-angeleinte französische Bulldogge über den Place de Caen am Heuchelhof und biss zwei Würzburgerinnen in die Wade. Weitere Passantinnen und Passanten suchten daraufhin in den umliegenden Geschäften Schutz vor dem aggressiven Tier, hieß es in dem Bericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

