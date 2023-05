Würzburg

17.05.2023

Nach illegaler Feuershow im Odeon: Freunde des Brandopfers melden sich zu Wort, Kripo ermittelt gegen Club-Angestellte

Ab sofort bis auf Weiteres geschlossen: Nach dem Brand-Unfall vom vergangenen Wochenende darf der Club Odeon in Würzburg zunächst nicht mehr öffnen.

Plus Wenige Tage nach dem schweren Brandunfall erheben Freunde des Verletzten Vorwürfe gegen den Odeon-Betreiber. Was sie ihm vorwerfen und was die Stadt Würzburg als Aufsichtsbehörde sagt.

Von Sophia Schleicher, Torsten Schleicher

Nach dem schweren Brand-Unglück im Würzburger Club Odeon ermittelt die Kripo nun gegen eine der Angestellten. Fahrlässige Körperverletzung und der Anfangsverdacht des Herbeiführens einer Brandgefahr lauten die Vorwürfe. Konkret geht es um eine Mitarbeiterin, die im Barbereich die brennende Flüssigkeit ausschüttete, erklärt Martin Kuhn, Pressesprecher der Polizei Unterfranken, auf Anfrage.

Wie berichtet, hatte eine Mitarbeiterin der Bar am vergangenen Wochenende bei einer der im Club üblichen Feuershows Flüssigkeit aus einer Glasflasche – womöglich handelt es sich hierbei um Alkohol – auf eine bereits brennende Theke geschüttet und damit die Flammen weiter angeschürt. Das Feuer ging auf einen Partygast über, der am Ende der Theke stand. Sein Oberkörper und Kopf standen in Flammen.

