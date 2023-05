Würzburg

16:30 Uhr

Nach illegaler Feuershow im Würzburger Club Odeon: Brandopfer liegt im künstlichen Koma und Club muss schließen

Plus Nach dem Brand-Unfall vom Wochenende förderte eine Begehung des Clubs Odeon jetzt verschiedene Mängel zutage. Unterdessen gibt es auch Erkenntnisse zum Zustand des Verletzten.

Von Sophia Schleicher, Torsten Schleicher

Der Brand-Unfall, der sich am Wochenende bei einer Feuershow im Würzburger Club Odeon ereignet hat, sorgt für große Anteilnahme und Bestürzung vieler Würzburgerinnen und Würzburger. Eine Mitarbeiterin der Bar hatte in der Nacht zum Samstag Flüssigkeit aus einer Glasflasche – womöglich handelt es sich hierbei um Alkohol – auf eine bereits brennende Theke geschüttet und damit die Flammen weiter angeschürt. Das Feuer ging auf einen Partygast über, der am Ende der Theke stand. Sein Oberkörper und Kopf standen in Flammen. Ein Video, welches gerade vielfach geteilt wird, zeigt die verstörende Szene.

Das Brandopfer, ein Ende 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Main-Spessart, wurde noch in der Nacht des Unfalls mit dem Helikopter in ein Nürnberger Krankenhaus geflogen, das bestätigt Oktay, ein Freund des Brandopfers, der seinen Nachnamen nicht öffentlich machen möchte, gegenüber der Redaktion. Im Krankenhaus sei der Verletzte in ein künstliches Koma versetzt worden.

