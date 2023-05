Odeon-Brandopfer aus Klinik entlassen –Polizei ermittelt weiter nach illegaler Feuershow in Würzburger Club

Plus Nach dem schweren Unfall bei einer Feuershow im Würzburger Club Odeon scheint es dem Opfer besser zu gehen. Unterdessen ermittelt die Polizei, wer alles für den Vorfall verantwortlich ist.

Eine positive Nachricht gibt es jetzt zu dem schweren Feuer-Unfall im Würzburger Club Odeon. Wie Martin Kuhn von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Anfrage der Redaktion mitteilt, konnte der schwer verletzte Partygast, ein Mann Ende 20 aus dem Landkreis Main-Spessart, am Montag aus einer Nürnberger Klinik entlassen werden. Dort war er in den Tagen nach dem Unfall behandelt worden und hatte zeitweilig im künstlichen Koma gelegen.

Wie Kuhn weiter sagte, ermittle die Polizei nach wie vor gegen eine Angestellte des Clubs. Im Fokus der Ermittlungen stünden ferner weitere Verantwortlichkeiten am Tag des Unfalls sowie bei der allgemeinen Betriebsorganisation.