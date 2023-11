Nach jahrelanger Schließung für die Öffentlichkeit: Würzburger Schwimmbad Sandermare soll Ende 2024 wieder öffnen

Plus Seit November 2021 ist das Hallenbad wegen Baumängeln nur noch für Schulklassen, Vereine und Schwimmkurse geöffnet. Bis Ende 2024 plant die WVV eine Sanierung.

Schon zwei Jahre lang ist das Schwimmbad Sandermare nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Sauna- und Solebereich im Untergeschoss ist schon lange geschlossen. Grund dafür sind Sicherheitsmängel aufgrund der alten Bausubstanz und fehlendes Personal. Aktuell ist das sanierungsbedürftige Schwimmbad nur noch für Schulklassen, Vereine und Schwimmkurse geöffnet.

Die Würzburger Bäder GmbH (WBG), eine Tochtergesellschaft der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) und Betreiber des Sandermare, hatte zuletzt im Juni mitgeteilt, dass es aktuell keinen Sanierungsplan und daher auch keinen Termin für eine mögliche Wiedereröffnung gebe.