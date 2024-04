Kitzingen/Veitshöchheim

17:00 Uhr

Nach Kälteeinbruch in Unterfranken: Winzer befürchten Frostschäden in bis zu 50 Prozent der fränkischen Weinberge

Plus Die Nachtfröste haben vor allem fränkische Toplagen heftig erwischt. Was das für den Ertrag bedeuten kann - und wie stark Kirschen, Zwetschgen und Erdbeeren betroffen sind.

Von Folker Quack

Winzer und Obstbauern in Unterfranken blicken mit Sorge auf mögliche Frostschäden. In der Nacht auf Dienstag sind die Temperaturen bei klarem Himmel stellenweise auf bis zu vier Grad minus gesunken. Zu kalt für die schon weit ausgetriebenen Rebstöcke, zu kalt für die gerade in voller Blüte stehenden Erdbeeren und Apfelbäume. Und zu kalt für die kleinen Früchte, die Kirschen und Zwetschgen bereits gebildet hatten.

Die Frostschäden fallen regional sehr unterschiedlich aus. Mancherorts haben die Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt betragen. Und es habe Gegenden mit bis zu minus vier Grad unter Null gegeben, sagt Thomas Riehl vom Amt für Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen. Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands, rechnet damit, dass 50 Prozent der Flächen in ganz Franken geschädigt worden sind. Allerdings nicht alle im gleichen Ausmaß: Wie groß die Schäden in den Weinbergen am Ende ausfallen, könne man noch nicht sagen.

