Schweinfurt/Berlin

17:00 Uhr

Nach Kopfschuss-Drohung in Schweinfurt: Der frühere CDU-Generalsekretär Ziemiak solidarisiert sich mit den Grünen

Plus Ein Mann drohte mitten in Schweinfurt Grünen-Politikern mit einer "Kugel in den Kopf". Die Polizei fand eine Schreckschusswaffe. Der Fall sorgt bundesweit für Aufsehen.

Von Benjamin Stahl, Benjamin Stahl, Henry Stern Artikel anhören Shape

Die Drohung gegen Grünen-Politiker in Schweinfurt, über die diese Redaktion berichtet hat, zieht bundesweit Kreise. In der vergangenen Woche hatte ein Mann Parteimitgliedern um den Grünen-Landtagsabgeordneten Paul Knoblach an einem Infostand und vor dem Wahlkreisbüro mit einer "Kugel in den Kopf" gedroht.

Er werde oft auf den Fall angesprochen, berichtet Knoblach am Montag. "Auf meinen Terminen in den vergangenen Tagen habe ich viel Zuspruch erfahren", sagt der Abgeordnete aus Garstadt (Lkr. Schweinfurt).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen