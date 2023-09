Sulzfeld

11:00 Uhr

Nach künstlichem Koma zurück auf dem Rennrad: Fabrice Becker fordert von Autofahrern mehr Rücksicht

Ausfahrten mit dem Rennrad sind seine große Leidenschaft: Nach seinem schweren Unfall nutzt Fabrice Becker für seine Touren nun auch außerorts wieder die Landstraße. Er appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, im Straßenverkehr mehr Rücksicht zu nehmen.

Plus Nach seinem schweren Unfall fährt Fabrice Becker wieder Rennrad. Warum er immer wieder in brenzlige Situationen gerät und welchen Appell er an Autofahrer richtet.

Von Alfred Kordwig Artikel anhören Shape

Vor über drei Jahren ereignete sich in der Nähe von Volkach ein schwerer Verkehrsunfall: Fabrice Becker wurde beim Rennradfahren von hinten von einem Pkw erfasst. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht, zwei Wochen lag er im künstlichen Koma. Über fünf Monate wurde er in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, bevor er im September 2020 wieder nach Hause entlassen wurde.

Zurück ins Leben gekämpft

Es dauerte lange, bis sich der in Sulzfeld im Grabfeld lebende 32-Jährige nach seinem unverschuldeten Unfall wieder zurück ins Leben gekämpft hatte. Vor einem Jahr wagte er sich zum ersten Mal mit dem Rennrad auch außerorts wieder alleine auf die Landstraße. "Das Rennradfahren ist schon immer meine große Leidenschaft und ich wollte auch nach meinem schweren Unfall nicht darauf verzichten", erzählt Fabrice Becker, kurz bevor er zu einer längeren Ausfahrt startet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen