Nach Missbrauchsbericht der Christusträger Bruderschaft in Main-Spessart: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Plus Neben dem verstorbenen Prior Otto Friedrich stehen drei weitere ehemalige Brüder im Verdacht, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Welche Vorwürfe im Raum stehen.

Die evangelische Christusträger Bruderschaft in Triefenstein (Lkr. Main-Spessart) veröffentlichte kürzlich einen Bericht zu den Missbrauchsfällen um den ehemaligen Prior Otto Friedrich. Unabhängige Expertinnen und Experten sichteten dafür Unterlagen und führten Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern der Bruderschaft. Dabei kam heraus, dass neben dem früheren Prior drei weitere, teils von ihm missbrauchte Brüder später selbst zu Tätern wurden.

Wie die Staatsanwaltschaft Würzburg nun bekannt gab, wurde zu diesen Fällen ein Vorermittlungsverfahren eröffnet, um zu prüfen, ob noch verfolgbare Straftaten vorliegen. Aus dem 99-seitigen Missbrauchsbericht geht hervor, dass sich über Jahrzehnte ein Missbrauchssystem in der Bruderschaft etabliert hatte.