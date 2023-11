Haßfurt

13.11.2023

Nach nur zweieinhalb Jahren: Chefarzt für Gynäkolgie und Geburtshilfe hat die Haßberge-Kliniken offenbar verlassen

Er kam als Chefarzt erst vor zweieinhalb Jahren an die Haßberg-Kliniken, hat das Krankenhaus Haßfurt aber inzwischen nach Information der Redaktion wieder verlassen: Mohammad Nayef. (Archivbild)

Plus Die Gründe dafür sind der Redaktion noch nicht bekannt. Fortbestand der Abteilung ist laut Kliniken "in keinster Weise gefährdet".

Wie die Redaktion aus sicherer Quelle erfahren hat, hat Muhammad Nayef, der Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Haßfurt, die Haßberg-Kliniken verlassen. Die Gründe dafür sind der Redaktion nicht bekannt.

Die Haßberg-Kliniken selbst wollten den Fortgang des Chefarztes am Montag weder bestätigen noch dementieren, kündigten der Redaktion aber "konkrete Aussagen" für Dienstag an. Der Fortbestand von "Gynäkologie und Geburtshilfe sei in keinster Weise gefährdet", hieß es lediglich seitens des Kommunalunternehmens.

