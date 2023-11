Nach Odyssee bei 300 Ärzten und Kliniken: Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermittelt im Fall Jens Bronnsack

Plus Jahrelang hab man ihn nicht ernst genommen und falsch oder gar nicht behandelt, sagt Jens Bronnsack. Wie der 45-Jährige jetzt straf- und medizinrechtlich dagegen vorgeht.

Im Oktober 2023 hat Jens Bronnsack mehr als 25 Operationen hinter sich. Die letzte ist gerade ein paar Wochen her – und die nächste schon geplant. Es gehe ihm viel besser heute, sagt Bronnsack. Kein Vergleich zum Frühjahr 2022, als er dieser Redaktion zum ersten Mal von seiner Odyssee bei Ärzten, Krankenhäusern und Psychiatrien erzählt hat. Und davon, wie sie ihn immer wieder weggeschickt, seine Beschwerden nicht ernst genommen und immer wieder auf "die Psyche" geschoben hätten.

Schon da war für Bronnsack, zweifacher Vater aus dem Landkreis Schweinfurt, klar: Er will juristisch gegen die Ärztinnen und Ärzte vorgehen, die seiner Aussage nach nicht mal versuchten, die mutmaßliche Ursache zu erkennen. Oder die mit ihren Behandlungen seine Beschwerden nur noch schlimmer machten, wie der 45-Jährige sagt.