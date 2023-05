Rhön-Grabfeld

04:00 Uhr

Nach Party-Verwüstungen: In welchen Rhöner Hütten dürfen noch Junggesellenabschiede gefeiert werden?

Nicht immer laufen Junggesellenabschiede friedlich ab. In der Kissinger Hütte sind sie deshalb ab sofort verboten. Gastronomen berichten über ihre Erfahrungen.

Von Nicole Schmidt

Die letzten Tage als unverheiratete Person noch einmal zu feiern, darauf freuen sich viele und lassen bei Junggesellenabschieden die Sektkorken knallen. In einer Rhöner Hütte eskalierte jetzt wieder ein Junggesellenabschied und das nicht zum ersten Mal. Sachbeschädigungen, öffentliches Urinieren und Belästigung der anderen Gäste, all das möchte die Wirtin der Kissinger Hütte, Diana Tisma, nicht mehr hinnehmen. Fortan dürfen in ihrer Hütte auf dem Feuerberg keine Junggesellenabschiede mehr stattfinden.

Dies teilte sie auf Facebook in einem emotionalen Post und bekam dafür viel Zuspruch. Darunter auch vom Kloster Kreuzberg, das bereits auf seiner Homepage klarmacht, dass "das Kloster Kreuzberg ein spiritueller Ort ist und nicht für Junggesellenabschiede, alkoholselige Vereinsausflüge und Oktoberfestcharakter steht." Wie handhaben die anderen Rhöner Hütten dieses Thema? Wo dürfen Junggesellenabschiede noch gefeiert werden?

