Ostheim

17:00 Uhr

Nach Partynacht-Randale in Ostheim: Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen um Videos

Nach der ausgeuferten Partynacht am vergangenen Samstagmorgen: Polizeifahrzeuge beherrschten das Bild am Parkplatz Streuwiese in Ostheim.

Plus Bei einer Party in Ostheim wurden in der Nacht zum Samstag Polizisten attackiert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und hofft auf Hinweise über ein Online-Portal.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. Januar, ist eine Party in Ostheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) völlig aus dem Ruder gelaufen. Es kam zu Gewalttätigkeiten gegen Polizeibeamte, der Verdacht des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung steht im Raum. Nun hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen und geht bei der Suche nach Zeugen moderne Wege: Vor allem über ein Online-Upload-Portal hoffen die Beamten auf weitere Hinweise.

