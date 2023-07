Waldbüttelbrunn

25.07.2023

Nach Pferde-Unfall in Waldbüttelbrunn: Peta fordert Kutschen-Verbot von Würzburgs Landrat Thomas Eberth

Plus Nach einem schweren Unfall im Landkreis Würzburg macht die Tierschutzorganisation Peta wieder einmal mit einer Forderung auf sich aufmerksam. Was steckt dahinter?

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Nach einem schweren Unfall mit einer umgekippten Kutsche hat die Tierschutzorganisation Peta Landrat Thomas Eberth ( CSU) aufgefordert, Pferdekutschen im Landkreis Würzburg zu verbieten. "Peta appelliert heute angesichts dieses Vorfalls in einem Schreiben an Landrat Thomas Eberth, ein Verbot von Pferdekutschen im Landkreis Würzburg einzuführen", heißt es in einer Mitteilung.

Wie berichtet, war am Samstag bei Waldbüttelbrunn eine Pferdekutsche in einer Kurve umgekippt. Das eingespannte Pferd stürzte auf ein beteiligtes Ehepaar und verletzte dieses schwer, das Pferd selbst blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. "Pferde sind Fluchttiere, daher ist es generell fahrlässig, sie vor Kutschen einzusetzen", so die Mitteilung weiter. "Da die Gefährte weder über sichere Bremssysteme, Airbags noch eine Knautschzone verfügen, sind schwere Unfälle mit Kutschen vorprogrammiert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen