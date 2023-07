Waigolshausen

17:00 Uhr

Nach plötzlichem Tod der Mutter: Waigolshausener Dorfgemeinschaft hilft vier Kindern mit großer Spendenaktion

Plus Anfang Juli verloren vier Kinder aus dem Kreis Schweinfurt unerwartet ihre Mutter. Die Dorfgemeinschaft will helfen – und sammelte in kurzer Zeit über 35.000 Euro.

Von Désirée Schneider Artikel anhören Shape

Es war eine schreckliche Nachricht, die sich vor wenigen Wochen unter den Einwohnerinnen und Einwohnern Waigolshausens (Landkreis Schweinfurt) verbreitete. Eine junge Frau aus der Gemeinde war in der Nacht auf den 9. Juli überraschend verstorben – sie wurde nur 25 Jahre alt.

Grund für den plötzlichen Tod der jungen Mutter soll eine Lungenembolie gewesen sein. Neben ihrem Mann hinterlässt sie vier Kinder im Alter von fünf Monaten bis acht Jahre. In der kleinen Gemeinde hat ihr Tod nun einen Akt der Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgelöst.

