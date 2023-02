Nach Prozess gegen Lastwagenfahrer in Haßfurt: Wie schwierig ist es, den Lkw-Führerschein zu verlängern?

Ein Lkw-Fahrer stand vor Gericht, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Was ist bei der Verlängerung des Dokuments zu beachten? Wer zahlt die Kosten?

Weil ein Lkw-Fahrer knapp zwei Jahre ohne gültigen Führerschein auf den Straßen unterwegs war, verurteilte ihn das Amtsgericht Haßfurt zu einer Geldstrafe von 3500 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot. Das Gültigkeitsdatum für den Führerschein der Klasse CE war abgelaufen – da der 48-Jährige aus dem mittelfränkischen Weißenburg nach eigener Aussage "sehr schludrig" ist. Doch was gilt es bei Lkw-Führerscheinen zu beachten? Wann laufen sie ab und was sollte man rechtzeitig tun? Ein Überblick:

Was muss man für die Verlängerung des Lkw-Führerscheins konkret tun?

Für die Verlängerung des Führerscheins der Klassen C 1 (Fahrzeug über 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse) und C (Fahrzeug über 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse) sowie der Anhängerklassen C1E und CE muss ein Antrag gestellt werden. Zuständig ist die Fahrerlaubnisbehörde am Wohnort des Fahrers, teilt das Landratsamt Haßberge mit. Für die Beantragung sei unter anderem die Bescheinigung über eine ärztliche Untersuchung und eine Bescheinigung über das Sehvermögen vorzulegen.

Außer dem Führerschein brauchen Lkw-Fahrer auch einen sogenannten Fahrerqualifizierungsnachweis, wenn sie auf öffentlichen Straßen unterwegs sein wollen. Um diesen Nachweis zu bekommen, müssen die Kraftfahrer alle fünf Jahre belegen, dass sie sich weitergebildet haben. Laut Stefan Thyroke von der Gewerkschaft ver.di müssen die Fahrerinnen und Fahrer fünf Module zu unterschiedlichen Themen besuchen. Jedes Modul nimmt ungefähr einen Arbeitstag in Anspruch.

Was kostet die Verlängerung des Lkw-Führerscheins?

Den größten Posten macht die Weiterbildung aus, wie Thyroke erklärt. Dem Bereichsleiter der Fachgruppe Speditionen bei ver.di zufolge kostet die Qualifizierung zwischen 400 und 600 Euro. Für die Verlängerung der befristeten Fahrerlaubnisse der Klassen C1, C1E, C und CE werden Gebühren in Höhe von 43,90 Euro erhoben, teilt das Landratsamt Haßberge mit. Darin enthalten sei der Versand des neuen Führerscheins durch die Bundesdruckerei an die Adresse des Kraftfahrers, was ihm einen Behördengang erspart. Für die Ausstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises fallen nochmals Gebühren in Höhe von 32,50 Euro an.

Wer kommt üblicherweise für die Kosten der Verlängerung auf?

"Üblicherweise muss der Fahrer die Kosten selbst bezahlen", sagt Stefan Thyroke von der Gewerkschaft ver.di. Das kritisiert die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dem Bereichsleiter der Fachgruppe Speditionen zufolge gibt es in Bayern zwar einen Tarifvertrag, der die Übernahme der Kosten durch die Spedition vorsieht. Allerdings sei der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer außertariflich beschäftigt – weshalb die Regelung nur selten greife.

In welchen Abständen muss der Lkw-Führerschein verlängert werden?

Die Fahrerlaubnisse der Klassen C1, C1E, C und CE werden längstens für fünf Jahre erteilt. Die Verlängerung kann bis zu sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeit beantragt werden.

Welche Strafen drohen, wenn der Lkw-Führerschein abgelaufen ist?

Wer ein Fahrzeug der Klasse C1, C1E, C oder CE fährt und den Führerschein nicht verlängert hat, erfüllt den Straftatbestand des § 21 Straßenverkehrsgesetz: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dafür stand der Lkw-Fahrer aus Weißenburg in Haßfurt vor Gericht. Das kann dem ADAC zufolge mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden. Strafbar macht sich laut dem Verkehrsverband nicht nur der, der ohne Fahrerlaubnis am Steuer sitzt, sondern auch der Halter des Kraftfahrzeugs, der zulässt, dass jemand sein Auto fährt, der keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Werden Fahrerinnen und Fahrer darüber informiert, bevor der Führerschein ungültig wird?

"Es liegt in der Eigenverantwortung der Fahrerlaubnisinhaber, sich rechtzeitig um die Verlängerung ihrer befristeten Fahrerlaubnisse zu kümmern", teilt das Landratsamt Haßberge mit. In der Spalte 11 auf der Rückseite des Führerscheins ist das jeweilige Gültigkeitsdatum der Führerscheinklassen vermerkt.

Auch dem Gewerkschafter zufolge sind Fahrerinnen und Fahrerinnen selbst dafür verantwortlich, dass der Führerschein gültig ist. "Aber in jeder gut geführten Personalabteilung sollte es eine Liste geben", sagt Stefan Thyroke. So kann die Spedition ihre Angestellten rechtzeitig auf das drohende Ablaufdatum aufmerksam machen. Durchaus aus eigenem Interesse, weil sich Speditionen ebenfalls strafbar machen, wenn ihre Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis haben.

Welche anderen Führerscheine müssen verlängert werden und welche Fristen gelten?

Nicht nur wer Lastwagen fährt, muss die Fahrerlaubnis regelmäßig verlängern lassen. Zum Beispiel auch Busfahrer sind davon betroffen. Die Führerscheine der Klassen D1 (Fahrzeug zur Beförderung von nicht mehr als 16 Personen) und D (Fahrzeug zur Personenbeförderung von mehr als acht Personen) und der entsprechenden Anhängerklassen D1 und DE sind fünf Jahre gültig. Gleiches gilt dem Landratsamt Haßberge zufolge für Führerscheine zur Beförderung von Fahrgästen mit Taxi oder Mietwagen.