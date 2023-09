Schweinfurt

16:00 Uhr

Nach Querdenker-Großdemo in Schweinfurt: Mehrheit der Demonstrierenden stammt nicht aus Unterfranken

Unter dem Motto "Franken steht zusammen" hatte eine Gruppe aus dem Querdenker/Verschwörungs-Milieu am 24. September in Schweinfurt zu einer Demo aufgerufen.

Plus Die Polizei hat die Zahl der Teilnehmer inzwischen korrigiert. Die Stadt sieht keine Anzeichen dafür, dass Schweinfurt wieder Protest-Schwerpunkt werden könnte.

Von Marcel Dinkel

Tage nach der Großdemonstration am Marktplatz in Schweinfurt sind noch einige Fragen offen geblieben. Nachdem die Polizei zwar die Anzahl der Protestler von anfangs 1000 auf 900 heruntergestuft hat, stellten sich angesichts der Menge an Menschen dennoch die Frage nach dem Rückhalt der Demonstrierenden in der Region.

Am 24. September hatten sich in Schweinfurt Menschen aus der Querdenker- und Verschwörungs-Szene zu einer "Großdemonstration" getroffen, um dort gegen "grünen Wahnsinn" und die "sozialistische Einheitspartei Deutschlands" zu demonstrieren. Organisiert hatte die Veranstaltung eine Gruppe aus dem lokalen Querdenker- und Verschwörungs-Milieu.

