Würzburg

17:00 Uhr

Nach Sexismus-Debatte um Ballermann-Hit "Layla": Ob DJ Robin nun wirklich nur noch genderneutrale Musik machen möchte?

Plus In einem Spiegel-Interview betonte der DJ, dass er künftig nur noch genderneutrale Musik machen möchte. Nun rudert er doch zurück. Sexistisch? Das sei seiner Meinung nach "Layla" nicht.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Ballermann und Genderneutralität? Diese beiden Begriffe fallen wohl nur sehr selten in einen gemeinsamen Satz. Umso größer war die Verwunderung über Äußerungen von Robin Leutner in einem Interview mit dem Spiegel. Denn dort kündigte er an, künftig nur noch genderneutrale Lieder zu singen. Robin Leutner, besser bekannt als DJ Robin, wurde 2022 durch den Ballermann-Hit "Layla" deutschlandweit und bis über die Grenzen nach Mallorca hin bekannt.

