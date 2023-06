Würzburg

11:00 Uhr

Nach spektakulärer Flucht: Mörder aus JVA Würzburg muss wieder ans Gericht in Regensburg gebracht werden

Der im Januar spektakulär entflohene Häftling wird an diesem Mittwoch wieder aus Würzburg ans Landgericht Regensburg gebracht - in Fußfesseln (Symbolbild).

Plus Der im Januar in einer Prozesspause geflohene Häftling wird an diesem Mittwoch wieder am Landgericht Regensburg erwartet. Wie die Sicherung jetzt ist.

Von Manfred Schweidler

Der zeitweise bekannteste Häftling Würzburgs kehrt an den Ort zurück, an dem er Schlagzeilen machte: An diesem Mittwoch werden ihn erneut Polizisten von der Würzburger Justizvollzugsanstalt (JVA) zum Prozess am Amtsgericht Regensburg transportieren. Dort war dem 40-Jährigen Mitte Januar in einer Prozesspause spektakulär durch ein Fenster die Flucht aus dem Justizgebäude gelungen.

Fünf Tage lang war der wegen Mordes verurteilte Mann auf der Flucht und spurlos verschwunden. Dann verriet ein Mithäftling der Polizei die Nummer des in die JVA eingeschmuggelten Handys des 40-Jährigen. Fahnder konnten den verurteilten Mörder orten, französische Polizisten ihn fassen.

