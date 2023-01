Würzburg/Schweinfurt

17:00 Uhr

Nach Sprung aus Fenster: Hätte der Mörder in Würzburg oder in Schweinfurt aus dem Gericht fliehen können?

Plus Wie sicher sind Unterfrankens Gerichte? Die Frage stellt sich, nachdem ein Häftling in Regensburg geflohen ist. Eine Umfrage zeigt, wie unterschiedlich die Gebäude sind.

Von Benjamin Stahl

Nach der spektakulären Flucht eines in der JVA Würzburg einsitzenden Mörders aus einem Gerichtsgebäude in Regensburg stellt sich die Frage nach der Sicherheit in Gerichten. Dem 40-Jährigen war es vor einer Woche gelungen, aus einem Anwaltszimmer mit einem Sprung durch ein unverschlossenes Fenster zu entkommen. Erst nach rund 100 Stunden gelang es der Polizei, den Flüchtigen in Frankreich festzunehmen.

