Nach Stilllegung defekter Straßenbahnen in Würzburg: Erstes Fahrzeug wird wieder für den Betrieb freigegeben

Plus Seit November 2023 sind 21 Straßenbahnen der GT-N Reihe stillgelegt. Nun kündigt die WVV an, dass die erste Straba des Typs wieder fährt – allerdings nicht im normalen Verkehr.

Nachdem im November 2023 ein Defekt an der Radschwinge eines Straba-Zuges der GT-N Baureihe festgestellt worden war, wurden vorsorglich weitere 20 Straßenbahnen der Reihe stillgelegt. Fahrgäste in Würzburg müssen seitdem mit erheblichen Einschränkungen leben: Derzeit gilt bei der Würzburger Straßenbahn GmbH ein Ersatzfahrplan mit reduziertem Fahrplanangebot, da die Hälfte der Flotte ausfällt. Bernd Karl, Geschäftsführer der Würzburger Straßenbahn (WSB), rechnete mit eineinhalb Jahren, bis alle Strabas wieder fahren.

Nun hat die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) in einer Pressemitteilung ein Update zum Straba-Ausfall gegeben: Nach einer Abstimmung mit der Technischen Aufsichtsbehörde und dem TÜV Süd solle das erste Fahrzeug in den nächsten Tagen wieder freigegeben werden, heißt es darin. Allerdings werde das Fahrzeug vorerst nur für Test- und Fahrschulfahrten eingesetzt.