Oberelsbach

10.11.2023

Nach Stopp der Abschussgenehmigung für Rhöner Wölfe: Fünf Angriffe auf Herden in zehn Tagen

Plus Kaum ist ihr Abschuss gerichtlich gestoppt, schlagen Rhöner Wölfe wieder zu. Warum ausreichender Herdenschutz für die Gerichte entscheidend ist.

Von Thomas Pfeuffer Artikel anhören Shape

Behörden haben ihn genehmigt, Gerichte haben ihn gestoppt: Der Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön sorgt für Schlagzeilen. Am 9. November sind nun auch die zunächst vorgegebenen Fristen für die "Entnahme" der Tiere abgelaufen. Jetzt stellt sich die Frage, wie es weitergehen kann beim Thema Wolf in der Rhön. Und manches deutet darauf hin, dass mit einem Abschuss in nächster Zeit nicht zu rechnen ist. Dabei kommt es gerade vermehrt zu Angriffen auf Herden.

Wo sich die beiden zum Abschuss freigegebenen Tiere aufhalten, weiß aktuell niemand. Klar ist nur, dass GW3092f und GW3222m, wie die Laborkürzel der beiden Problemwölfe lauten, im Zuge dieses Verfahrens nicht getötet wurden. Stattdessen gibt es einige Hinweise, dass beide weiterhin Herden in der Rhön angreifen. Entsprechend groß sind Ärger und Frust bei den Rhöner Weidetierhaltern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen