Nach Streik im Logistikzentrum: Edeka-Marktleiter erklärt, wann Kunden wieder mit vollen Regalen rechnen können

In den vergangenen Wochen waren viele Regale in den Edeka-Märkten in Würzburg leer. Grund dafür war der Streik im Logistikzentrum. Wann normalisiert sich die Lage wieder?

Plus Bis zum 16. Juli hatten die Beschäftigten des Edeka-Logistikzentrums Gochsheim gestreikt. Nun läuft der Betrieb weiter. Wie schnell können die Lieferausfälle ausgeglichen werden?

In den vergangenen Wochen hatte der Streik im Edeka-Logistikzentrum seinen Höhepunkt erreicht. Die Filialen in Würzburg wurden nur noch sporadisch beliefert. Die Folge: ausverkaufte Lebensmittel und verärgerte Kundschaft. Seit dem 16. Juli haben die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufgenommen, heißt es seitens der Edeka-Zentrale. Was bedeutet das für die einzelnen Edeka-Märkte in Würzburg?

"Wir versuchen nun, die Rückstände aufzuarbeiten", erklärt Stefanie Schmitt, Pressesprecherin von Edeka Nordbayern, Sachsen und Thüringen, in Rottendorf. Durch den lang andauernden Streik seien viele Lager in den Märkten aber leergefegt und der Rückstand müsse nun erstmal aufgeholt werden. Daher könne es einige Tage dauern, bis in den Edeka-Märkten in Würzburg alle Regale wieder vollständig gefüllt seien.

