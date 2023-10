Lohr

Nach Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Besitzer der Tatwaffe ist gestorben

An den Tod eines 14-Jährigen am 8. September erinnert in Lohr (Lkr. Main-Spessart) diese Gedenkstätte. Ein Gleichaltriger soll den Schüler erschossen haben - die Ermittlungen dauern an.

Plus Der Mann, dem die Waffe gehörte, mit der in Lohr ein Schüler erschossen wurde, war seit einiger Zeit schwerkrank und nicht vernehmungsfähig. Was jetzt bekannt wurde.

Für die Polizei in Lohr (Lkr. Main-Spessart) bleibt die Aufklärung der Erschießung eines 14-Jährigen extrem schwierig. Am Freitag bestätigte die Staatsanwaltschaft Würzburg: Der 66-jährige Besitzer der großkalibrigen Pistole, mit der nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ein 14-jähriger Schüler von einem Gleichaltrigen durch einen Kopfschuss getötet wurde, ist gestorben. Der 66-Jährige habe keine Aussage mehr machen können, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Die Polizei fand bisher keine Erklärung dafür, wie der Junge an die Waffe kam

Eine Kernfrage in dem Fall: Wie konnte der Jugendliche an die Pistole vom Typ Ceska CZ 75 und die Munition gelangen, wenn beide vorschriftsmäßig getrennt unter Verschluss waren? Der 66-Jährige hatte die Pistole und weitere Schusswaffen legal besessen. Und die Polizei hatte bei ihm nach der Tat Anfang September keine Einbruchsspuren festgestellt.

