Haibach

14:59 Uhr

Nach Tod eines 5-Jährigen beim Schwimmkurs: Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an

Plus Nach dem tödlichen Badeunfall in Haibach (Lkr. Aschaffenburg) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen fahrlässiger Tötung. Gegen eine Person wurde bereits ein Verfahren eingeleitet.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann

Am Freitag, den 28. April, kam es im örtlichen Hallenbad in Haibach (Lkr. Aschaffenburg) während eines Schwimmkurses zu einem tödlichen Badeunfall. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden mit Hochdruck geführt. Eine Obduktion des verstorbenen Fünfährigen wurde angeordnet.

Nachdem das Kind am 5. Mai in der Klinik verstorben ist, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in der Folge nun wegen fahrlässiger Tötung. Untersucht wird laut Polizei, wer Aufsichtspflichten innehatte. Gegen eine Person wurde bereits ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, in dem geprüft wird, ob diese Pflichten verletzt hat und dies den Tod des Kindes zur Folge hatte.

