Nach tödlichem Baumunfall im Würzburger Ringpark: "Verunsicherung in der Bevölkerung ist gewachsen"

Plus Die Bäume werden in Würzburg regelmäßig kontrolliert. Dass trotzdem ein tödlicher Unfall passierte, war für die Verantwortlichen schlimm. Klimabürgermeister Heilig gibt Antworten.

Dass am 18. September eine 59 Jahre alte Radfahrerin im Würzburger Ringpark von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde, wirft Fragen auf: Kontrolliert die Stadt ihre Bäume ausreichend? Was kann man sonst noch tun, um solche Unglücke zu verhindern? Im Interview gibt Umwelt- und Klimareferent Martin Heilig Antworten.

Martin Heilig: Der Unfall war furchtbar tragisch. Aber er ist bislang der einzige seiner Art im Ringpark gewesen. Dort durchzulaufen ist sicher weniger gefährlich, als eine Straße zu queren. Aber ein Park ist Natur und das bedeutet, nie ganz ohne Gefahr. Ich gehe mit einem guten Gefühl durch den Park, da wir alles Mögliche für die Sicherheit tun.