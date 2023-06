Mönchstockheim

17:00 Uhr

Nach tödlichem Verkehrsunfall in Mönchstockheim: Ersthelfer wundern sich über lange Anfahrtszeit des Rettungswagens

Ein Traktorfahrer starb am Samstag nach dem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Staatsstraße zwischen Mönchstockheim und Donnersdorf. Helfer vor Ort berichten, dass es aus ihrer Sicht sehr lange gedauert habe, bis ein Rettungswagen an der Unfallstelle gewesen sei.

Plus Angeblich sei der erste Rettungswagen erst nach 30 Minuten am Unfallort gewesen. Kamen die Rettungskräfte etwa zu spät? Das sagt die Integrierte Leitstelle dazu.

Von Stefan Pfister

Es war ein folgenschwerer Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Mönchstockheim und Donnersdorf ereignete. Als ein 42-Jähriger mit seinem Traktor an einem Feldweg links abbiegen wollte, übersah er laut Polizei offenbar, dass ein Autofahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte. Trotz eines Ausweichmanövers fuhr dieser auf die landwirtschaftliche Maschine auf, die sich durch den Aufprall drehte, umstürzte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Traktorfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er kurz nach der Einlieferung in einem Krankenhaus verstarb.

Nach dem schrecklichen Ereignis bleibt eine Frage unbeantwortet: Haben die Rettungskräfte zu lange gebraucht, bis sie am Einsatzort waren? Mehrere Personen, die vor Ort waren, haben sich an die Redaktion gewandt und berichteten unabhängig voneinander, dass es eine halbe Stunde gedauert habe, bis der erste Rettungswagen zur Unfallstelle gekommen sei. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hätten zunächst Ersthelfer den Schwerstverletzten reanimiert, teilten diese mit.

