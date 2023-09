Lohr

15:25 Uhr

Nach Tötungsdelikt in Lohr: Wie war die Waffe verwahrt, mit der ein 14-Jähriger erschossen wurde?

Plus Ein Nachbar soll die Tatwaffe besessen haben – wie der mutmaßliche Täter Zugang dazu erlangte, ist noch nicht klar. Bei der zuständigen Behörde war der Waffenbesitzer nicht auffällig geworden.

Fassen kann wohl niemand, was vor einer Woche in Lohr (Lkr. Main-Spessart) geschehen ist. Was sich aber viele Menschen in der Region und darüber hinaus fragen, ist: Wie konnte es so weit kommen? Zum Motiv ermitteln die Behörden. Was jedoch geklärt werden könnte: Wie der Jugendliche an die Tatwaffe kam.

Was bisher bekannt ist: Die Tatwaffe gehörte einem 66 Jahre alten Nachbarn des 14-jährigen Tatverdächtigen. Er besaß die Pistole sowie weitere Waffen laut Pressemitteilung legal und verfügt über die vorgeschriebenen waffenrechtlichen Erlaubnisse. Als die Polizei die Wohnung des Mannes nach der Tat überprüfte, waren alle weiteren Waffen und die Munition ordnungsgemäß aufbewahrt, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken hieß.

