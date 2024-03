Schweinfurt

11:00 Uhr

Nach Meldung über Stellenabbau bei Bosch Rexroth: Betriebsrat spricht von "extremer Betroffenheit" in der Belegschaft

Will seine Standorte in Schweinfurt und Volkach neu aufstellen: Der Automatisierungstechniker Bosch Rexroth kündigt an, seine Verwaltung und Entwicklung sowie Prozesse und Strukturen bis 2028 straffen zu wollen.

Plus 240 Stellen will der Automatisierungstechniker bis Ende 2028 an den Standorten Schweinfurt und Volkach abbauen. Diese Nachricht trifft die Belegschaft unerwartet.

Von Marcel Dinkel

Was manche im Vorfeld befürchtet hatten, ist mittlerweile eingetreten. Seit Tagen warnt die Gewerkschaft IG Metall vor dem Verlust mehrerer tausend Arbeitsplätze bei mehreren Unternehmen in der Schweinfurter Großindustrie. Am Dienstag gab der Automatisierungstechniker Bosch Rexroth in einer Mitteilung nun bekannt, bis spätestens Ende 2028 bis zu 240 Stellen an den Standorten Schweinfurt und Volkach abbauen zu wollen.

Insgesamt 1300 Beschäftigte arbeiten bei Bosch Rexroth in Schweinfurt, weitere 370 im Werksteil Volkach. Laut Unternehmen sind beide Standorte vom Abbau betroffen. Der Stellenrückgang soll sozialverträglich erfolgen.

