Hohenroth

23.08.2023

Nach Überschwemmungen in Bad Neustadt: Erde und Schlamm kamen nicht von Feldern aus Hohenroth

Auswirkungen des Unwetters in der vergangenen Woche in der Westlichen Außenstadt von Bad Neustadt. Dieser Weg führt in Richtung Hohenroth.

Plus Nach dem Bericht über das Unwetter in Bad Neustadt stellt der Bürgermeister von Hohenroth klar, dass die Schäden nicht von der Hohenröther Gemarkung ausgehen.

Es war eine große Regenmenge in kurzer Zeit, die in der vergangenen Woche in der Nacht zum Donnerstag im Raum Bad Neustadt fiel und für einige Schäden sorgte. Ein Schwerpunkt hier waren die Berliner und die Münchener Straße sowie Privatgrundstücke in der westlichen Außenstadt. Der starke Regen hatte Erde und Schlamm auf die Straßen und teilweise in Gärten und Keller gespült.

Über die dazu folgende Berichterstattung nahm Bürgermeister Georg Straub in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Hohenroth eine Stellungnahme ab. In einer schriftlichen Fassung, die am Mittwoch an die Redaktion ging, erklärt Straub, dass der Artikel den Eindruck vermittele, die Ursache für die Unwetterschäden würde im Gemarkungsbereich von Hohenroth liegen.

