Nach Unfall mit verletztem Jungen in der Rhön: Wo sind Kinder auf dem Fahrrad sicherer – im Kindersitz oder im Anhänger?

Bequem und sicher: Kinder in solchen Lastenrädern zu transportieren, ist neben Kindersitz und Anhänger eine gängige Möglichkeit. Doch jede Variante hat Vor- und Nachteile, was die Sicherheit angeht. Das Bild zeigt Teilnehmer einer Familien-Fahrraddemo 2021 in Würzburg.

Foto: Silvia Gralla