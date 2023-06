Würzburg

19:40 Uhr

Nach verhindertem Höcke-Auftritt in Würzburg: AfD macht Polizeiführung für Abbruch der Versammlung verantwortlich

Mindestens 250 Menschen beteiligten sich am Sonntag an einer Sitzblockade in der Würzburger Innenstadt und versperrten AfD-Anhängern den Weg.

Plus Die AfD stieß am Sonntag in Würzburg auf starke Gegenwehr und brach einen Aufzug ab. Dafür macht sie auch die Polizei verantwortlich. Was diese zu den Vorwürfen sagt.

Der Bezirksverband der AfD in Unterfranken wirft der Polizei in Würzburg nach einer gescheiterten Kundgebung am Sonntag Fehler vor. Das Bündnis "Würzburg ist bunt" feiert den Abbruch der AfD-Veranstaltung als "Erfolg der Zivilgesellschaft". Die AfD kritisiert das Verhalten von Gegendemonstranten dagegen als "undemokratisch".

Den zweiten Jahrestag der Messerattacke in einem Würzburger Kaufhaus, bei der ein psychisch kranker Mann drei Frauen getötet und sechs Menschen schwer verletzt hat, wollte der AfD-Bezirksverband Unterfranken nutzen, um am Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt der Opfer zu gedenken.

