Schweinfurt

17:00 Uhr

Nach verlängertem Streik im Edeka-Zentrallager Gochsheim: Große Lücken in Schweinfurter Supermarktregalen

Ganz so leer wie vor ein paar Wochen in einer Würzburger Edeka-Filiale sind die Regale in den Schweinfurter Märkten zwar nicht, dennoch klaffen auch hier wieder zunehmende Lücken im Sortiment.

Plus Vor allem an Toilettenpapier, Getränken und haltbaren Lebensmitteln mangelt es. Edeka bekräftigt derweil seine Verhandlungsbereitschaft und kritisiert Verdi.

Von Marcel Dinkel

Nachdem die Gewerkschaft Verdi im Zuge einer ausbleibenden Einigung im Tarifstreit Anfang August im Groß- und Einzelhandel zu weiteren Streiks aufgerufen hatte, zeigt sich nun in den Edeka-Märkten das Ausmaß des Konflikts. Wer derzeit durch die Gänge verschiedener Filialen in Schweinfurt geht, sieht deutliche Lücken in den Regalen.

Neben Haushaltsrollen, Toilettenpapier und Getränken fehlen vor allem haltbare Lebensmittel wie Konserven, Öl und Süßigkeiten. Auch die Tiefkühltruhen sind zunehmend leer und es fehlen vereinzelt Hygieneprodukte. Der Grund für die leeren Regale sind die nach wie vor anhaltenden Streiks im Edeka-Zentrallager in Gochsheim, wodurch es zu einschneidenden Lieferengpässen in den Supermärkten kommt.

