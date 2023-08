Nach verschiedenen Skandalen als Pflegeeinrichtung: Schloss Gleusdorf hat einen neuen Eigentümer

Plus Viel ist über die Zukunftspläne nicht bekannt. Mit dem Verkauf könnte ein neues Kapitel für das historische Anwesen im Landkreis Haßberge beginnen.

Das skandalträchtige Schloss Gleusdorf (Lkr. Haßberge) hat einen neuen Eigentümer. Wie das Landratsamt Haßberge auf Nachfrage bestätigt, wurde das historische Anwese an die "Activa Deutschland GmbH" mit Sitz in Düsseldorf verkauft.

Welche konkreten Pläne das Unternehmen mit der Immobilie verfolgt, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Pflegeeinrichtung beherbergt hatte, bleibt unklar. Fest steht laut Behörde aber, dass ein Architekturbüro im Auftrag des neuen Eigentümers einen Bauantrag eingereicht hat. Über den finalen Abschluss des Verfahrens könne allerdings noch keine Aussage getroffen werden.