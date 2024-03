Nach versuchter Tötung einer Obdachlosen in Lauda-Königshofen: Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach zwei Zeugen

Plus Das Polizeipräsidium Heilbronn sucht nach einer versuchten Tötung im Juli 2023 in Unterbalbach zwei Zeugen. Sie könnten wichtige Hinweise zu dem Fall liefern. Wer kennt sie?

Im Juli vergangenen Jahres sorgte eine versuchte Tötung in Unterbalbach für Aufsehen. Unbekannte hatten zwischen dem 27. und 28. Juli eine obdachlose 61-Jährige lebensgefährlich verletzt. Das Polizeipräsidium Heilbronn hatte zur Aufklärung des Falles eine Sonderkommission gegründet.

45 Beamtinnen und Beamte der Soko "Wagen" sollten herausfinden, wie es zu den schweren Verletzungen der obdachlosen Frau gekommen sein konnte und ob diese das Resultat einer Gewalttat sein konnten. Die Frau war zuvor von einer Zeugin in der Nähe des Unterbalbacher Sportplatzes unter einem Einkaufswagen liegend gefunden worden.