29.11.2023

Nach Vorwurf sexueller Übergriffe am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt: Das ist der Stand der Ermittlungen

Einem Mitarbeiter mit Leitungsfunktion am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt werden sexuelle Übergriffe an Auszubildenden vorgeworfen.

Plus Ein Mitarbeiter mit Leitungsfunktion am Rhön-Klinikum steht im Verdacht, sexuelle Handlungen an Auszubildenden vorgenommen zu haben. Gibt es neue Erkenntnisse?

Im Anschluss an eine Teambildungsmaßnahme des Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt soll ein Vorgesetzter Anfang Oktober sexuelle Handlungen an zwei volljährigen Auszubildenden vorgenommen haben. Darüber hatte die Rhön-Klinikum AG Mitte November in einer Pressemitteilung informiert. Das Polizeipräsidium Unterfranken hatte die Ermittlungen bestätigt.

Demnach seien die Vorwürfe von mehreren Mitarbeitern des Unternehmens erhoben worden, die Strafanzeige bei der Polizei stellten. Diese habe die Rhön-Klinikum AG über den Verdachtsfall informiert. Der tatverdächtige Kollege, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurde freigestellt.

