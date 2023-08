Nach Wildunfall anhalten oder weiterfahren? So verhalten sich Autofahrer richtig und entgehen hohen Strafen

Plus Jeder fünfte Unfall auf den Straßen in Bayern ist ein Wildunfall. Wer falsch handelt, muss mit Anzeigen wegen Wilderei oder wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen.

Die Zahl ist gigantisch: Bundesweit werden laut Jagdverband jährlich über 200.000 Rehe bei einem Verkehrs-Unfall getötet. Dazu kommen Hasen und Wildschweine. In Bayern ist jeder fünfte Unfall ein Wildunfall – 8800 waren es 2022 allein in Unterfranken.

Wie verhalten sich Autofahrerinnen und Autofahrer nach einem Wildunfall richtig? Darf man einen überfahrenen Hasen mitnehmen? Und welche Beweise verlangt die Versicherung?