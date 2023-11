Ginolfs

11:31 Uhr

Nach Wolfsrissen in der Rhön: Mahnwache von Schäfern mit der klaren Botschaft "Der Wolf muss weg"

Gestapelte Heuballen mit Bildern von gerissenen Schafen bildeten die Kulisse der Mahnwache in Ginolfs.

Plus Eine Mahnwache in Ginolfs bringt die Frustration der Landwirte über die Wolfspolitik zum Ausdruck. Zwei Gerichtsurteile sind der Auslöser für die Aktion.

Von Marc Huter Artikel anhören Shape

Von weither schon sichtbar war am Freitagabend ein großes Feuer neben dem Schafstall der Weidegemeinschaft Rhönschaf in Ginolfs. Fast erinnerte es an ein Sonnwendfeuer. Im Stall selbst hatten sich etliche Weidetierhalter, Landwirte und deren Sympathisanten versammelt, um unter der Überschrift "Der Wolf muss weg!" ein Zeichen zu setzen.

Die Wolfspolitik müsse sich dringend ändern, so die Forderung der Organisatoren Julian Schulz und Verena Heidenreich, die kurzfristig eine solche "Mahnwache" ins Leben gerufen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .