Nach zehn Angriffen auf Weidetiere in 14 Tagen: Regierung erteilt Abschussgenehmigung für zwei Wölfe in der Rhön

Plus Nach intensiven Vorbereitungen hat die Regierung von Unterfranken den Antrag von drei Rhöner Weidetierhaltern genehmigt. Wie es in dem komplizierten Verfahren jetzt weitergeht.

Am Donnerstagmorgen brodelte die Stimmung bei den Rhöner Weidetierhaltern. Schnell hatte es sich herumgesprochen. Schon wieder soll ein Wolf zugeschlagen haben. Ein Lamm aus einer der Herden im Naturschutzgebiet Lange Rhön war in einem entsprechenden Zustand tot aufgefunden worden.

Neun oder zehn Wolfsattacken in gerade einmal 14 Tagen, die Stimmung schwankte "zwischen totaler Wut und totalem Frust", wie das ein Schäfer gegenüber dieser Redaktion beschrieb. Am Donnerstagabend dürfte dann die Erleichterung bei den Tierhaltern groß gewesen sein. Kurz vor 18 Uhr traf die Genehmigung ein: Zwei Wölfe dürfen getötet werden.