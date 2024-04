Würzburg

08.04.2024

Nachfolge steht fest: Rossmann zieht in ehemalige Schuh-Görtz-Filiale in der Eichhornstraße in Würzburg

Plus Lange stand nicht fest, wer die Nachfolge für das Schuhgeschäft Görtz übernimmt. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Wer in die Verkaufsräume einzieht, überrascht.

Von Gina Thiel

Lange stand die große Ladenfläche der ehemaligen Schuhkette Görtz in der Eichhornstraße leer. Im September 2022 hatte der Hamburger Schuhhändler mitgeteilt, etliche Filialen in Deutschland zu schließen. Im Februar 2023 stand dann fest: Auch die zweistöckige Filiale in Würzburg musste schließen. Viele Würzburgerinnen und Würzburger fragten sich schon damals, wer die Nachfolge der großen Ladenflächen antreten soll.

Noch im August vergangenen Jahres hielt sich Gregor Handreke von der Freier Besitzgesellschaft in Rottendorf bedeckt. Auf Nachfrage dieser Redaktion gab er an, sich in Verhandlung mit verschiedenen Interessenten zu befinden. Die haben nun offenbar ein Ende gefunden. Wie diese Redaktion erfahren hat, soll der Drogerie-Riese Rossmann aus Hannover in die Ladenflächen in der Eichhornstraße ziehen.

