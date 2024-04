Nachfolgelösung für Hausarztpraxis Zauper hat sich zerschlagen: Praxis in Bad Neustadt schließt doch Ende Juni

Plus Nach dem Tod von Torsten Zauper betreut Peter Metz bis Ende Juni die Patienten in Bad Neustadt, dann ist Schluss. Warum ein Nachfolger sein Interesse zurückzog.

Die Patientinnen und Patienten der Allgemeinarztpraxis von Dr. Torsten Zauper, der im Januar 2024 gestorben war, müssen sich nun doch einen neuen Hausarzt suchen: Derzeit versieht dort vertretungsweise Dr. Peter Metz den ärztlichen Dienst. Doch am 30. Juni wird die Praxis endgültig schließen, sofern sich bis dahin nicht doch noch ein dauerhafter Nachfolger für Torsten Zauper findet. Das gab Zaupers Witwe Sandra Zauper auf Nachfrage dieser Redaktion bekannt.

Nach dem Tod ihres Mannes hatte sich Sandra Zauper froh gezeigt, mit Peter Metz einen Vertreter für den Praxisinhaber gefunden zu haben. Metz, der Ende 2023 seine eigene Praxis in Windhausen aufgegeben hatte, war eingesprungen, weil er Sandra Zauper "gerne unterstützen" wollte, sagte er damals. "Ich werde aber keinesfalls die Praxis dauerhaft übernehmen", so Metz. Die Versorgung der Patienten war damit zunächst bis 30. Juni 2024 gesichert.