Würzburg

17:00 Uhr

Nachfolger von Erwin Dotzel: Schweinfurter Stefan Funk ist neuer Bezirkstagspräsident

Der neue Mann an der Spitze des Bezirkstages ist Stefan Funk (rechts). Der Schweinfurter war in der Wahlperiode 2018 bis 2023 bereits Fraktionsvorsitzender der CSU im Bezirkstag und wurde nun einstimmig zum Präsidenten gewählt. Er folgt Erwin Dotzel, der gemeinsam mit seiner Frau Isolde seinem Nachfolger gratulierte.

Plus Im neuen Bezirkstag gab es ein einstimmiges Votum für den CSU-Abgeordneten. Wie verlief die Abstimmung für die beiden Stellvertreter?

Von Oliver Schikora Artikel anhören Shape

Der Bezirkstag von Unterfranken hat in seiner konstituierenden Sitzung den Schweinfurter Stefan Funk (CSU) zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Der 63-Jährige ist seit 2013 im Bezirkstag und wurde bei der Wahl am 8. Oktober mit den meisten Stimmen aller Kandidatinnen und Kandidaten klar wieder in das Gremium gewählt. Er folgt auf Erwin Dotzel ( CSU), der das Gremium fast 17 Jahre leitete.

Bei der Wahl Funks gab es keinen Gegenkandidaten und sie war einstimmig. 22 Bezirksrätinnen und Bezirksräte (eine ungültige Stimme) votierten für Funk, Geschäftsleiter der Gemeinde Euerbach (Lkr. Schweinfurt). Die CSU hat im neu gewählten Bezirkstag mit zehn Sitzen die meisten, aber keine eigene Mehrheit. Mit vier Sitzen zweitstärkste Kraft ist die AfD, während die Freien Wähler und die Grünen je drei Sitze haben. Die SPD verlor bei der Wahl einen Sitz (jetzt zwei), sie bildet mit der FDP (ein Sitz) eine Ausschussgemeinschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen